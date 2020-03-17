Более 7 тысяч украинцев вернулись из Египта
Об этом сообщает Министерство иностранных дел, передает RegioNews.
В ведомстве отметили, что украинские посольства и консульства работают в экстренном режиме.
"За сегодня уже более 7 тысяч граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", - сообщили в МИД.
За сьогодні вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади.— Коронавірус у світі - оперативно від МЗС (@UA_MFA_Info) March 17, 2020
Посольство і консульства оперативно працюють, щоби усі наші громадяни могли повернутися додому.#КонсулПоруч pic.twitter.com/67e9JjZLzH
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Напомним, Украина начала вывозить граждан из Египта - в Киев и Львов из Шарм-эль-Шейха вернутся 6 самолетов с украинцами.
Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.
Укрзализныця отменяет поезда в Польшу - в ночь на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей.
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