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17 марта 2020, 18:27 5

Более 7 тысяч украинцев вернулись из Египта

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17 марта 2020, 18:27 5
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После закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса из египетских курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады вернулись в Украину более 7 тысяч украинцев
Фото: facebook
После закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса из египетских курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады вернулись в Украину более 7 тысяч украинцев

Об этом сообщает Министерство иностранных дел, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что украинские посольства и консульства работают в экстренном режиме.

"За сегодня уже более 7 тысяч граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", - сообщили в МИД.

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Напомним, Украина начала вывозить граждан из Египта - в Киев и Львов из Шарм-эль-Шейха вернутся 6 самолетов с украинцами.

Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.

Укрзализныця отменяет поезда в Польшу - в ночь на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавирус в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.


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