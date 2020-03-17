Более 7 тысяч украинцев вернулись из Египта

После закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса из египетских курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады вернулись в Украину более 7 тысяч украинцев

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После закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса из египетских курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады вернулись в Украину более 7 тысяч украинцев

Об этом сообщает Министерство иностранных дел, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что украинские посольства и консульства работают в экстренном режиме.

"За сегодня уже более 7 тысяч граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", - сообщили в МИД.

За сьогодні вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади.

Посольство і консульства оперативно працюють, щоби усі наші громадяни могли повернутися додому.#КонсулПоруч pic.twitter.com/67e9JjZLzH — Коронавірус у світі - оперативно від МЗС (@UA_MFA_Info) March 17, 2020

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Напомним, Украина начала вывозить граждан из Египта - в Киев и Львов из Шарм-эль-Шейха вернутся 6 самолетов с украинцами.

Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.

Укрзализныця отменяет поезда в Польшу - в ночь на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавирус в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.