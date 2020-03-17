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17 березня 2020, 16:38 9

Коронавірус: долар перевалив за 29 гривень

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17 березня 2020, 16:38 9
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У вівторок, 17 березня в результаті дефіциту готівкової валюти, викликаної панічними настроями через епідемією коронавірусу, гривня різко знецінилась
Фото: flickr
У вівторок, 17 березня в результаті дефіциту готівкової валюти, викликаної панічними настроями через епідемією коронавірусу, гривня різко знецінилась

Про це передає RegioNews.

У деяких банках курс долара на купівлю становить 28 гривень, на продаж - 29,5 гривень.

Середній курс у Києві станом на другу половину дня 17 березня становить 28,10 гривень за долар на купівлю і 28,74 на продаж.

Також зріс курс євро, валюту купують по 31,08 гривень, а продають по 31,62.

Офіційний курс гривні до долара на 17 березня — 26,52 гривень, до євро — 29,52 гривень.

Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.

10 березня зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%, а НБУ послабив офіційний курс гривні на 18 копійок.


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