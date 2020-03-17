Коронавірус: долар перевалив за 29 гривень
Про це передає RegioNews.
У деяких банках курс долара на купівлю становить 28 гривень, на продаж - 29,5 гривень.
Середній курс у Києві станом на другу половину дня 17 березня становить 28,10 гривень за долар на купівлю і 28,74 на продаж.
Також зріс курс євро, валюту купують по 31,08 гривень, а продають по 31,62.
Офіційний курс гривні до долара на 17 березня — 26,52 гривень, до євро — 29,52 гривень.
Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.
10 березня зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%, а НБУ послабив офіційний курс гривні на 18 копійок.
- 17:08 17 березня Львів веде переговори щодо придбання тестів на коронавірус у Південній Кореї
- 16:55 17 березня У Сумах на боротьбу з коронавірусом витратять 20 мільйонів
- 16:52 17 березня У Києві осіб без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт
- 16:50 17 березня Нардеп Юзик з 95-го кварталу потрапив в ДТП
- 16:38 17 березня Коронавірус: долар перевалив за 29 гривень
- 16:37 17 березня Путін під час карантину відвідає окупований Крим
- 15:47 17 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
- 19:57 12 березня В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
- 21:07 12 березня Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих