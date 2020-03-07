Окупанти запустили Керченським мостом електричку з Криму до Росії
Про це пише "Крим.Реалії", передає RegioNews.
Окупанти продали на електичку майже 200 квитків. На кожному рейсі 222 сидячих місця. Загалом рейковий автобус, як кажуть на нього росЗМІ, має три вагони.
Маршрут до кінцевої станції займає дві години. Дорогою він робить дві зупинки й усі в Росії.
Южная пригородная пассажирская компания показала оформление рельсовых автобусов, которые будут курсировать между Керчью и Анапой. Первый пригородный поезд отправится через Крымский мост сегодня днем. ⠀ Вагоны поездов оформлены в бело-синей цветовой гамме: синие полосы напоминают изгибы морских волн. На сами вагоны нанесены силуэты арок Крымского моста и летающих вокруг них чаек, очертания облаков и гор. В центре некоторых вагонов изображены дельфины. ⠀ Рельсовые поезда будут ходить между Крымом и Краснодарским краем ежедневно: в пятницу и выходные дни утром, днем и вечером, в будние дни – утром и вечером. На маршрут выйдут новые поезда РА-2 на дизельной тяге, способные набирать скорость до 120 километров в час. Рельсовый автобус, состоящий из трех вагонов, вмещает 600 пассажиров. ⠀ Время в пути составляет два часа, стоимость билета в одном направлении – 439 рублей. Продажа билетов стартовала 2 марта. На маршруте поезд делает две остановки: на станции Тамань Пассажирская и на станции Юровской ⠀ #Крым #Крыминформ #поезда #Керчь #Анапа #пригород #рельсы #автобус #оформление
У розкладі, як уточнюється, по три рейси з Кубані до анексованого Криму і стільки ж у зворотному напрямку в п'ятницю і вихідні дні, у будні - по два рейси.
Нагадаємо, вдень 23 грудня окупанти відкрили залізничне сполучення Кримським мостом. На запуск незаконної переправи очільник Кремля Володимир Путін прибув кримським потягом. Спочатку Путін проїхався у кабіні машиніста, а потім чаював у вагоні-ресторані із нібито простими робітниками.
У представництві президента України в АР Крим заявили, що відкриття залізничної частини Кримського мосту, яка сполучає анексований півострів із Росією, є незаконною і порушує державний суверенітет і територіальну цілісність України, як і поїздка російського президента щойно відкритою переправою.
Згодом, 25 грудня, прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження через незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримським мостом
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