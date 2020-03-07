Окупанти запустили Керченським мостом електричку з Криму до Росії

Перший незаконний рейс "приміського" сполучення проїхав Кримським мостом із окупованої Керчі на анексованому півострові до Анапи в Краснодарському краї РФ вдень 7 березня. Продавати квитки окупанти почали ще 2 березня і на сьогодні їм вдалося розпродати - 90% білетів

Фото: TASS

Перший незаконний рейс "приміського" сполучення проїхав Кримським мостом із окупованої Керчі на анексованому півострові до Анапи в Краснодарському краї РФ вдень 7 березня. Продавати квитки окупанти почали ще 2 березня і на сьогодні їм вдалося розпродати - 90% білетів

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