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17 марта 2020, 16:37 5

Путин во время карантина посетит оккупированный Крым

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17 марта 2020, 16:37 5
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Президент России Владимир Путин завтра, 18 марта, в очередной раз посетит оккупированный Крым
Президент России Владимир Путин завтра, 18 марта, в очередной раз посетит оккупированный Крым

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на российские СМИ, пишет RegioNews.

Отмечается, что Путин будет находиться с визитом в оккупированном полуострове 18-19 марта.

Планируется, что в ходе визита он вручит российские государственные награды строителям Крымского моста.

Визит Путина приурочен годовщине аннексии Крыма.

Напомним, 18 марта 2014 года состоялась аннексия Автономной Республики Крым и Севастополя Россией - насильственное противоправное временное отторжение Крымской автономии и Севастополя от Украины и одностороннее включения в состав Российской Федерации на правах так называемых субъектов федерации (якобы в результате "референдума" в Крыму 16 марта 2014).

Путина не пугает даже коронавирус. В России уже почти 100 больных коронавирусом, но карантину еще "не время", поэтому там свободно передвигаются по стране и не закрывают границы.

Тем временем, Украина закрыла КПВВ на админгранице с Крымом.


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