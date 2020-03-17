Путин во время карантина посетит оккупированный Крым
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на российские СМИ, пишет RegioNews.
Отмечается, что Путин будет находиться с визитом в оккупированном полуострове 18-19 марта.
Планируется, что в ходе визита он вручит российские государственные награды строителям Крымского моста.
Визит Путина приурочен годовщине аннексии Крыма.
Напомним, 18 марта 2014 года состоялась аннексия Автономной Республики Крым и Севастополя Россией - насильственное противоправное временное отторжение Крымской автономии и Севастополя от Украины и одностороннее включения в состав Российской Федерации на правах так называемых субъектов федерации (якобы в результате "референдума" в Крыму 16 марта 2014).
Путина не пугает даже коронавирус. В России уже почти 100 больных коронавирусом, но карантину еще "не время", поэтому там свободно передвигаются по стране и не закрывают границы.
Тем временем, Украина закрыла КПВВ на админгранице с Крымом.
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