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10 березня 2020, 15:59 1

Вічний лідер: депутати РФ обнулили президентство Путіна

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10 березня 2020, 15:59 1
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Держдума РФ підтримала поправку до другого читання законопроекту про зміну Конституції, яка передбачає "обнулення" президентських термінів
Фото: flickr
Держдума РФ підтримала поправку до другого читання законопроекту про зміну Конституції, яка передбачає "обнулення" президентських термінів

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 10 березня після промови Путіна, передає RegioNews.

За це рішення проголосувало 380 осіб, проти - 43, утримався - один. Поправка, яку внесла депутатка від путінської фракції "Єдина Росія" Валентина Терешкова, скасовує норму конституції РФ про обмеження перебування однієї особи на посту президента двома президентськими термінами.

У поправці зазначено, що пропоноване в законопроекті обмеження для однієї і тієї самої особи у вигляді двох президентських термінів "не перешкоджає особі, яка обіймала і (або) обіймає посаду президента Російської Федерації на момент набуття чинності цією поправкою чинності, брати участь як кандидат у виборах президента Російської Федерації".

Тепер президент РФ Володимир Путін зможе брати участь в наступних президентських виборах 2024 року і, теоретично, на наступних виборах після них у 2030 році.

Як повідомляли RegioNews раніше, за останній тиждень світові ринки акцій фіксують максимальне тижневе зниження з часів фінансової кризи в 2008 році.


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