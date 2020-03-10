Вічний лідер: депутати РФ обнулили президентство Путіна
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 10 березня після промови Путіна, передає RegioNews.
За це рішення проголосувало 380 осіб, проти - 43, утримався - один. Поправка, яку внесла депутатка від путінської фракції "Єдина Росія" Валентина Терешкова, скасовує норму конституції РФ про обмеження перебування однієї особи на посту президента двома президентськими термінами.
У поправці зазначено, що пропоноване в законопроекті обмеження для однієї і тієї самої особи у вигляді двох президентських термінів "не перешкоджає особі, яка обіймала і (або) обіймає посаду президента Російської Федерації на момент набуття чинності цією поправкою чинності, брати участь як кандидат у виборах президента Російської Федерації".
Тепер президент РФ Володимир Путін зможе брати участь в наступних президентських виборах 2024 року і, теоретично, на наступних виборах після них у 2030 році.
Як повідомляли RegioNews раніше, за останній тиждень світові ринки акцій фіксують максимальне тижневе зниження з часів фінансової кризи в 2008 році.
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