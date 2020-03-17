Карантин в Україні: Рада зібралася на позачергове засідання, під її стінами - мітинг

Верховна рада проводить з 08:00 вівторка, 17 березня, позачергове засідання для розгляду питань, пов'язаних з поширенням коронавіруса в країні

Фото: скрін з відео

Верховна рада проводить з 08:00 вівторка, 17 березня, позачергове засідання для розгляду питань, пов'язаних з поширенням коронавіруса в країні

Як повідомляє RegioNews, для участі у позачерговому засіданні зареєструвалося 324 народних депутатів.

Засідання відкрив спікер Ради Дмитро Разумков і повідомив, що у парламеті присутній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і надав йому слово для інформації про заходи, які вживає уряд для подолання коронавірусу.

На порядку денному у парламенту голосування по таким законопроектам:

- законопроект, спрямований на протидію коронавірус;

- законопроекти, які передбачають підвищення доступності лікарських засобів (№2538 і №2539);

- законопроект про відстрочку декларування;

- законопроект №3218 про організацію роботи Верховної Ради на час карантину.

Також спікер Ради повідомив, що після ранкового позачергового засідання парламенту буде ще одне позачергове засідання Ради, яке ініціював президент України. На ньому буде розглядатися два питання: 1 - про призначення міністра економічного розвитку, 2 - призначення генерального прокурора.

Одночасно під стінами парламенту проходить невеликий мітинг за участю Нацкорпуса, Демсокіри і Свободи. Активісти виступають за те, щоб Рада теж йшла на карантин і на час дії обмежень по країні не голосувала за законопроекти.

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Нагадаємо, 16 березня Володимир Зеленський закликав з 18 березня припинити роботу метрополітену, а також заборонити міжміське та міжобласне пасажирське сполучення.

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Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.