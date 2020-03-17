Карантин в Украине: Рада собралась на внеочередное заседание, под ее стенами - митинг

Верховная рада проводит с 08:00 вторника, 17 марта, внеочередное заседание для рассмотрения вопросов, связанных с распространением коронавируса в стране

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Верховная рада проводит с 08:00 вторника, 17 марта, внеочередное заседание для рассмотрения вопросов, связанных с распространением коронавируса в стране

Как сообщает RegioNews, для участия во внеочередном заседании зарегистрировалось 324 народных депутатов.

Заседание открыл спикер Рады Дмитрий Разумков и сообщил, что в парламенте присутствует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и предоставил ему слово для информации о мерах, которые принимает правительство для преодоления коронавируса.

На повестке дня у парламента голосование по таким законопроектам:

- законопроект, направленный на противодействие коронавирусу;

- законопроекты, предполагающие повышение доступности лекарственных средств (№2538 и №2539);

- законопроект об отсрочке декларирования;

- законопроект №3218 об организации работы Верховной рады на время карантина.

Также спикер Рады сообщил, что после утреннего внеочередного заседания парламента будет еще одно внеочередное заседание Рады, которое инициировал президент Украины. На нем будет рассматриваться два вопроса: 1 - о назначении министра экономического развития, 2 - назначение генерального прокурора.

Одновременно под стенами парламента проходит небольшой митинг при участии Нацкорпуса, Демсокиры и Свободы. Активисты выступают за то, чтобы Рада тоже уходила на карантин и на время действия ограничений по стране не голосовала за законопроекты.

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Напомним, 16 марта Владимир Зеленский призвал с 18 марта прекратить работу метрополитена, а также запретить междугородные и межобластные пассажирские перевозки.

"Укрзализныця" вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.

По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, два из которых - в Киеве.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.