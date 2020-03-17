Кабмин запретил пассажирские перевозки между городами и массовые мероприятия
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу правительства.
"С 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек", - говорится в сообщении.
Как отмечается, проводить можно только мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления.
Кроме того, с 17 марта должны прекратить работу заведения общественного питания (кафе, рестораны), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры.
При этом доставка еды может работать, если персонал имеет соответствующий индивидуальный защиту. Также разрешена работа продуктовых магазинов, АЗС, аптек, банковская и страховая деятельность.
Кроме того, Кабмин во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке железнодорожных, авиа и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозках с 12:00 среды, 18 марта.
С 17 марта по 3 апреля запрещена перевозка пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре.
Также запрещено с 18 марта по 3 апреля:
- на всей территории нашего государства регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;
- перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.
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Напомним, 16 марта Владимир Зеленский призвал с 18 марта прекратить работу метрополитена, а также запретить междугородные и межобластные пассажирские перевозки.
"Укрзализныця" вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.
По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, два из которых - в Киеве.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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