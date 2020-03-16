Зеленский создал координационный совет по противодействию коронавирусу

Президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавирусу COVID-19

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавирусу COVID-19

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на соответствующий указ гаранта №88 от 16 марта.

Согласно тексту документа, распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, создает угрозу личной, общественной и государственной безопасности, вызывает тяжелые социально-экономические и демографические последствия.

С целью усилить защиту населения этим указом образуется координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и наработки предложений относительно осуществления эффективных мероприятий, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине.

Таким образом, координационный совет по противодействию распространения COVID-19 имеет право:

- получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;

- приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Также Зеленский утвердил состав совета, куда помимо него самого входят глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр здравоохранения Илья Емец, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, министр обороны Андрей Таран, начальник Генерального штаба главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, первый помощник президента Сергей Шефир, премьер-министр Денис Шмыгаль.

Секретарем координационного совета назначен заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.