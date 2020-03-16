Рада из-за коронавируса изменит график работы, а нардепам раздадут маски
Как передает RegioNews со ссылкой на сайт Рады, о таких мерах в связи с распространением коронавируса заявил спикер Дмитрий Разумков 16 марта на заседании согласительного совета парламента.
"Рада не закрывается, она продолжит работать, но мы меняем очередность проведения пленарных и комитетских недель. До 3 апреля мы переходим в режим работы в комитетах", - сказал он.
По словам Разумкова, все руководители фракций поддерживают это предложение.
Также он добавил, что в ближайшее время пройдет внеочередное заседание парламента, где будет рассматриваться законопроект, касающийся борьбы с коронавирусом. Такое заседание, по его словам, предлагают провести 17 марта с 8:00 до 10:00.
По просьбам парламентариев, депутаты на внеочередном заседании будут работать в медицинских масках.
"Дмитрий Александрович, назавтра обяжите всех депутатов приходить в масках. И все представители Кабмина, приглашенные должны быть завтра в сессионном зале исключительно в медицинских масках", - обратился к спикеру депутат от группы "За будущее" Дмитрий Лубинец.
На что Разумков ответил, что "завтра будут маски". "Вас обеспечат масками. И аппарат так же – аппарат в этом плане позаботился. Будут обеспечены и работники аппарата. И прошла дезинфекция зала Верховной Рады, и кулуаров, и этого зала", - добавил он.
При этом спикер отметил, что есть народные депутаты, которые вернулись из командировок зарубежных, которые недостаточно хорошо себя чувствуют и завтра их не будет на внеочередном заседании Рады.
Отметим, согласно календарному плану, ВРУ проводить заседания с 17 по 20 марта и с 31 марта по 3 апреля.
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Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем. Это не касается только нардепов и помощников.
По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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