10:22  16 марта
Консульства Украины приостановили выдачу виз
09:01  16 марта
За рубежом от коронавируса лечат 6 украинцев - МИД
10:53  16 марта
Агрессия против Украины: ЕС продлил санкции против России
UA | RU
UA | RU
16 марта 2020, 12:41 1

Рада из-за коронавируса изменит график работы, а нардепам раздадут маски

Читайте також
українською мовою
16 марта 2020, 12:41 1
Читайте також українською мовою
Верховная Рада Украины изменит график проведения своих пленарных заседаний и ближайшие такие заседания заменит работой в комитетах
Фото: iportal.rada.gov.ua
Верховная Рада Украины изменит график проведения своих пленарных заседаний и ближайшие такие заседания заменит работой в комитетах

Как передает RegioNews со ссылкой на сайт Рады, о таких мерах в связи с распространением коронавируса заявил спикер Дмитрий Разумков 16 марта на заседании согласительного совета парламента.

"Рада не закрывается, она продолжит работать, но мы меняем очередность проведения пленарных и комитетских недель. До 3 апреля мы переходим в режим работы в комитетах", - сказал он.

По словам Разумкова, все руководители фракций поддерживают это предложение.

Также он добавил, что в ближайшее время пройдет внеочередное заседание парламента, где будет рассматриваться законопроект, касающийся борьбы с коронавирусом. Такое заседание, по его словам, предлагают провести 17 марта с 8:00 до 10:00.

По просьбам парламентариев, депутаты на внеочередном заседании будут работать в медицинских масках.

"Дмитрий Александрович, назавтра обяжите всех депутатов приходить в масках. И все представители Кабмина, приглашенные должны быть завтра в сессионном зале исключительно в медицинских масках", - обратился к спикеру депутат от группы "За будущее" Дмитрий Лубинец.

На что Разумков ответил, что "завтра будут маски". "Вас обеспечат масками. И аппарат так же – аппарат в этом плане позаботился. Будут обеспечены и работники аппарата. И прошла дезинфекция зала Верховной Рады, и кулуаров, и этого зала", - добавил он.

При этом спикер отметил, что есть народные депутаты, которые вернулись из командировок зарубежных, которые недостаточно хорошо себя чувствуют и завтра их не будет на внеочередном заседании Рады.

Отметим, согласно календарному плану, ВРУ проводить заседания с 17 по 20 марта и с 31 марта по 3 апреля.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем. Это не касается только нардепов и помощников.

По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.


Коронавирус карантин Дмитрий Разумков
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 марта 2020, 11:48
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный
13 марта 2020, 17:27
Женские бои в Харькове. Коронавирус и подруга губернатора мешают Светличной стать нардепом
13 марта 2020, 16:43
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »