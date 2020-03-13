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13 березня 2020, 12:25 10

Разумков планує зібрати позачергове засідання Ради

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13 березня 2020, 12:25 10
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Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання наступного пленарного тижня
Фото: facebook/ДмитрийРазумков
Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання наступного пленарного тижня

Як передає RegioNews, про це заявив голова ВР Дмитро Разумков 13 березня на брифінгу.

"Скоріш за все буде позачергове засідання, яке буде пов'язано з невідкладними діями та іншими викликами, які також з'являються", – сказав він.

При цьому Разумков не назвав точну дату засідання.

"Я думаю, таке рішення може бути прийнято у три способи: підписи 150 депутатів, за зверненням президента, за рішенням погоджувальної ради. Треба сформувати порядок денний. Там повинен бути виключний перелік питань. На це ще треба деякий час. Сподіваюсь, що до середи наступного тижня ми зможемо провести таке засідання", – пояснив він.

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Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков через введення в Україні карантину обмежив доступ до будівлі парламенту всім. Це не стосується лише нардепів та помічників.

Станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.


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