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13 березня 2020, 13:48 14

Зеленський змінив склад РНБО

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13 березня 2020, 13:48 14
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Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки та оборони
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки та оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідний указ президента №80 від 13 березня.

Згідно із текстом документу, президент ввів до складу РНБО тимчасово виконуючу обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірину Венедиктову, міністра оборони Андрія Тарана і міністра фінансів Ігоря Уманського.

Одночасно гарант ввів у РНБО міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віце-прем'єр- міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка.

У свою чергу зі складу Ради вивели Олексія Гончарука, Андрія Загороднюка, Оксану Маркарову і Руслана Рябошапку.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.

11 березня Кабмін уповноважив заступників міністерств на тимчасове виконання обов’язків міністрів.


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