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13 марта 2020, 13:48 7

Зеленский сменил состав СНБО

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13 марта 2020, 13:48 7
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Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующий указ президента №80 от 13 марта.

Согласно тексту документа, президент ввел в состав СНБО временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирину Венедиктову, министра обороны Андрея Тарана и министра финансов Игоря Уманского.

Одновременно гарант ввел в СНБО министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

В свою очередь из состава Совета вывели Алексея Гончарука, Андрея Загороднюка, Оксану Маркаров и Руслана Рябошапку.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.

11 марта Кабмин уполномочил заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров.


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