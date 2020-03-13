Президент підтвердив сьогоднішнє засідання РНБО

Рада національної безпеки й оборони України збереться на засідання 13 березня, на якому розгляне пов’язані з безпекою питання

Фото: facebook/rnbou

Рада національної безпеки й оборони України збереться на засідання 13 березня, на якому розгляне пов’язані з безпекою питання

Як передає RegioNews, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на виїзному позачерговому засіданні Кабінету міністрів України.

За його словами, будуть обговорюватися питання по коронавірусу, а саме: питання закриття кордонів, припинення авіасполучень з деякими країнами, а також забеспечення необхідними засобами аптек - масками і тест-ситемами.

"Є речі, на яких не можна заробляти. Це війна за здоров'я людини", - зазначив Зеленський.

Також буде "окрема розмова з виробниками і продавцями", які завищують ціни в аптеках.

Про деталі гарант пообіцяв повідомити пізніше.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що РНБО на засіданні 13 березня планується розглянути питання закриття кордонів, а саме в якому форматі це можливо зробити.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.