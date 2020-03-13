Президент підтвердив сьогоднішнє засідання РНБО
Як передає RegioNews, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на виїзному позачерговому засіданні Кабінету міністрів України.
За його словами, будуть обговорюватися питання по коронавірусу, а саме: питання закриття кордонів, припинення авіасполучень з деякими країнами, а також забеспечення необхідними засобами аптек - масками і тест-ситемами.
"Є речі, на яких не можна заробляти. Це війна за здоров'я людини", - зазначив Зеленський.
Також буде "окрема розмова з виробниками і продавцями", які завищують ціни в аптеках.
Про деталі гарант пообіцяв повідомити пізніше.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що РНБО на засіданні 13 березня планується розглянути питання закриття кордонів, а саме в якому форматі це можливо зробити.
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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.
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