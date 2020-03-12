В Україні з’явилось нове міністерство
Як повідомляє RegioNews, посилаючись на постанову уряду №212 від 11 березня, таким чином уряд відмінив рішення про реорганізацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
Також Кабмін перейменував Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на Міністерство у справах ветеранів України, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як зазначається у документі, Мінветеранів реалізуватиме державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності тощо.
У свою чергу, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій реалізуватиме державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.
Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
11 березня Кабмін уповноважив заступників міністерств на тимчасове виконання обов’язків міністрів.
- 11:05 12 березня Дніпропетровська область "пішла" на карантин через загрозу коронавірусу
- 10:57 12 березня "Справи Майдану": затриманий ще один "тітушка" за викрадення євромайданівців
- 10:46 12 березня На Буковині чоловік убив дружину і півторарічну доньку
- 10:42 12 березня В Україні з’явилось нове міністерство
- 10:31 12 березня На Закарпатті вилучили цигарки на понад 200 тисяч гривень
- 10:27 12 березня Третина Волині не покрита українським телебаченням
- 14:09 11 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою