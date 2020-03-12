В Украине появилось новое министерство

Кабинет министров создал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

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Кабинет министров создал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на постановление правительства №212 от 11 марта, таким образом правительство отменило решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения с Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Также Кабмин переименовал Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на Министерство по делам ветеранов Украины, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отмечается в документе, Минветеранов будет реализовывать государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства и тому подобное.

В свою очередь, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет реализовывать государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.

11 марта Кабмин уполномочил заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров.