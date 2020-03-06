Шмигаль назвав головні кроки для "порятунку" промисловості

Три невідкладних кроки для поліпшення ситуації у промисловому секторі України - це комунікація з промисловцями, лобізм на світових ринках та створення відповідних умов у податковій сфері

Фото: twitter/verkhovna_rada

Три невідкладних кроки для поліпшення ситуації у промисловому секторі України - це комунікація з промисловцями, лобізм на світових ринках та створення відповідних умов у податковій сфері

Як передає RegioNews, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 6 березня у Верховній Раді під час години питань до уряду.

"Отримати відповіді від промисловців, підприємців, малого та середнього бізнесу, що для них треба - а це порядка 100 кроків, які необхідно зробити уряду та парламенту, щоб бізнес відчув себе вдома, міг спокійно робити свою роботу... Ми домовились, що ми не робимо реформ без тих для кого ми це робимо", - назвав перший крок прем’єр.

Не менш важливою є робота на зовнішніх ринках, для того щоб розвинути експортний потенціал.

"Сьогодні Україна, чи не єдина країна у світі, яка не займається лобізмом наших промисловців і аграріїв на міжнародних ринках - вони самі шукали для себе сбут", - зазначив Шмигаль.

Також важливе значення має створення відповідних умов з точки зору як податків, так і зайнятості для бізнесу.

"Це загальні фрази сьогодні, але третій крок витікає з першого - те, що ми почуємо від промисловців та підприємців - так і будемо працювати, це буде невідкладно", - завершив голова уряду.

Як відомо, Кабмін Дениса Шмигаля планує створити Міністерство агропромислового розвитку та окрему посаду, відповідальну за розвиток промисловості.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.