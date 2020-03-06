Шмыгаль рассказал о деталях следующего заседания правительства
Об этом изданию РБК-Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
Отмечается, что речь идет о почти 70 территориальных единицах.
"Мы действительно на пути реформы и бюджетной децентрализации в том числе. В среду на Кабмине повторно рассмотрим вопрос предоставления бюджетной самостоятельности еще 67 общинам, в которых были проведены выборы для того, чтобы дать им возможность перейти на прямые межбюджетные отношения с Кабинетом министров", - заявил премьер-министр.
По его словам, все 1045 общин будут переведены со второго квартала на прямые межбюджетные отношения, и это даст им самостоятельность и управляемость средствами, которыми они распоряжаются.
Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.
После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.
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