Шмыгаль рассказал о деталях следующего заседания правительства

Во время следующего заседания в среду, 11 марта, Кабинет министров Украины будет рассматривать вопрос бюджетной самостоятельности территориальных общин

Фото: Facebook

Во время следующего заседания в среду, 11 марта, Кабинет министров Украины будет рассматривать вопрос бюджетной самостоятельности территориальных общин

Об этом изданию РБК-Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Отмечается, что речь идет о почти 70 территориальных единицах.

"Мы действительно на пути реформы и бюджетной децентрализации в том числе. В среду на Кабмине повторно рассмотрим вопрос предоставления бюджетной самостоятельности еще 67 общинам, в которых были проведены выборы для того, чтобы дать им возможность перейти на прямые межбюджетные отношения с Кабинетом министров", - заявил премьер-министр.

По его словам, все 1045 общин будут переведены со второго квартала на прямые межбюджетные отношения, и это даст им самостоятельность и управляемость средствами, которыми они распоряжаются.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.