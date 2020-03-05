19:45  05 березня
Рябошапка відмовився відповідати на запитання депутатів
13:47  05 березня
У РНБО розповіли, скільки українців звільнять з полону терористів
13:14  05 березня
МОЗ планує заборонити масові заходи через коронавірус
UA | RU
UA | RU
05 березня 2020, 19:45 34

Рябошапка відмовився відповідати на запитання депутатів

Читайте также
на русском языке
05 березня 2020, 19:45 34
Читайте также на русском языке
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка після виступу в парламенті не став відповідати на запитання депутатів і покинув сесійну залу
Фото: flickr
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка після виступу в парламенті не став відповідати на запитання депутатів і покинув сесійну залу

Про це передає RegioNews.

Під час свого виступу Руслан Рябошапка заявив, що залишається незалежним.

"Я не став нічиїм слугою. Я був і залишаюся незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити. І я йду. Але я йду, щоб повернутися", — сказав він.

Повідомляється, що спікер парламенту Дмитро Разумков запитав Рябошапки, чи буде він відповідати на запитання депутатів, однак генпрокурор не повернувся до трибуни.

Нагадаємо, в четвер, 5 березня розпочалося позачергове засідання парламенту, під час якого планується розглянути процедуру звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки.


Разумков Верховная Рада рябошапка
Рада розглядає звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки
05 березня 2020, 19:03
Парламенту залишилось розглянути менше тисячі правок "земельного закону"
05 березня 2020, 18:44
"Слуга народу" збере фракцію перед засіданням Ради
05 березня 2020, 17:43
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
Зробити неможливе. Які завдання Шмигаль вирішить для Зеленського
04 березня 2020, 21:37
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »