Рябошапка відмовився відповідати на запитання депутатів

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка після виступу в парламенті не став відповідати на запитання депутатів і покинув сесійну залу

Фото: flickr

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка після виступу в парламенті не став відповідати на запитання депутатів і покинув сесійну залу

Про це передає RegioNews. Під час свого виступу Руслан Рябошапка заявив, що залишається незалежним. "Я не став нічиїм слугою. Я був і залишаюся незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити. І я йду. Але я йду, щоб повернутися", — сказав він. Повідомляється, що спікер парламенту Дмитро Разумков запитав Рябошапки, чи буде він відповідати на запитання депутатів, однак генпрокурор не повернувся до трибуни. Нагадаємо, в четвер, 5 березня розпочалося позачергове засідання парламенту, під час якого планується розглянути процедуру звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки.

.