Рада розглядає звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки

У четвер, 5 березня розпочалося позачергове засідання парламенту, під час якого планується розглянути процедуру звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки

Фото: flickr

У четвер, 5 березня розпочалося позачергове засідання парламенту, під час якого планується розглянути процедуру звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки

Про це повідомляє RegioNews. Засідання відкрив спікер Верховної ради Дмитро Разумков, в Раді зареєструвалися 311 народних депутатів. "Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного ...питання про висловлення недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці", - заявив Разумков. Постанову про недовіру генпрокурору підписали 158 нардепів. У ній сказано, що є всі підстави говорити про низьку ефективність виконання Рябошапкою обов'язків генпрокурора і про його невідповідність займаній посаді. 4 березня Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав проект постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка (№3154).

.