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05 березня 2020, 19:03 11

Рада розглядає звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки

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05 березня 2020, 19:03 11
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У четвер, 5 березня розпочалося позачергове засідання парламенту, під час якого планується розглянути процедуру звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки
Фото: flickr
У четвер, 5 березня розпочалося позачергове засідання парламенту, під час якого планується розглянути процедуру звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки

Про це повідомляє RegioNews.

Засідання відкрив спікер Верховної ради Дмитро Разумков, в Раді зареєструвалися 311 народних депутатів.

"Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного ...питання про висловлення недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці", - заявив Разумков.

Постанову про недовіру генпрокурору підписали 158 нардепів. У ній сказано, що є всі підстави говорити про низьку ефективність виконання Рябошапкою обов'язків генпрокурора і про його невідповідність займаній посаді.

4 березня Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав проект постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка (№3154).


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