"Слуга народу" збере фракцію перед засіданням Ради
Перед позачерговим засіданням парламенту фракція "Слуга народу" може зібратися на засідання, щоб перевірити, чи вистачить їм голосів для висловлення недовіри Руслану Рябошапці
Перед позачерговим засіданням парламенту фракція "Слуга народу" може зібратися на засідання, щоб перевірити, чи вистачить їм голосів для висловлення недовіри Руслану Рябошапці
Відповідну заяву озвучив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко виданню РБК-Україна, передає RegioNews.
Корнієнко зазначив, що можливо, це буде коротка зустріч перед голосуванням.
"Можливо, ми там проведемо сигнальне голосування", - сказав він.
Нагадаємо, Верховна Рада збереться ввечері 5 березня на позачергове засідання, де буде розглядатися одне питання - про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
4 березня Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав проект постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка (№3154).
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