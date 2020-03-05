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05 марта 2020, 17:43 3

"Слуга народа" соберет фракцию перед заседанием Рады

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05 марта 2020, 17:43 3
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Перед внеочередным заседанием парламента фракция "Слуга народа" может собраться на заседание, чтобы проверить, хватит ли им голосов для выражения недоверия Руслану Рябошапке
Фото: flickr
Перед внеочередным заседанием парламента фракция "Слуга народа" может собраться на заседание, чтобы проверить, хватит ли им голосов для выражения недоверия Руслану Рябошапке

Соответствующее заявление озвучил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко изданию РБК-Украина, передает RegioNews.

Корниенко отметил, что возможно, это будет короткая встреча перед голосованием.

"Возможно, мы там проведем сигнальное голосование", - сказал он.

Напомним, Верховная Рада соберется вечером 5 марта на внеочередное заседание, где будет рассматриваться один вопрос - о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).


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