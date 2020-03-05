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Карантин в Нових Санжарах: сьогодні закінчується обсервация евакуйованих з Китаю
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05 березня 2020, 11:31 17

Скалецька і Аваков вже готові зустрічати Зеленського у Нових Санжарах

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05 березня 2020, 11:31 17
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Екс-міністерку охорони здоров’я Зоряну Скалецьку помітили на балконі санаторію у Нових Санжарах, де тримають на карантині евакуйованих із китайского Уханя
Фото: RegioNews
Екс-міністерку охорони здоров’я Зоряну Скалецьку помітили на балконі санаторію у Нових Санжарах, де тримають на карантині евакуйованих із китайского Уханя

Президента України Володимира Зеленського, який має прибути сьогодні до Нових Санжар, вже готовий зустрічати і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого вже бачили під вікнами санаторію, передає кореспондент RegioNews.

У четвер, 5 березня, о 12.00 закінчується карантин евакуйованих з Уханя через коронавірус.

Нагадаємо, 20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців. Проти шістьох провокаторів уже відкрили кримінальні провадження. Слідству відомо, що більшість із них не місцеві. Зокрема це мешканці Кропивницького та Кривого Рогу.

Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на 27 лютого, не був хворий на коронавірус COVID-2019.


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