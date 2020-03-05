Скалецька і Аваков вже готові зустрічати Зеленського у Нових Санжарах
Президента України Володимира Зеленського, який має прибути сьогодні до Нових Санжар, вже готовий зустрічати і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого вже бачили під вікнами санаторію, передає кореспондент RegioNews.
У четвер, 5 березня, о 12.00 закінчується карантин евакуйованих з Уханя через коронавірус.
Нагадаємо, 20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців. Проти шістьох провокаторів уже відкрили кримінальні провадження. Слідству відомо, що більшість із них не місцеві. Зокрема це мешканці Кропивницького та Кривого Рогу.
Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на 27 лютого, не був хворий на коронавірус COVID-2019.
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