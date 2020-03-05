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Карантин в Нових Санжарах: сьогодні закінчується обсервация евакуйованих з Китаю
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05 березня 2020, 11:33 12

Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Полтавщину

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05 березня 2020, 11:33 12
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Президент України прибув із офіційним візитом у Полтавську область: Володимир Зеленський відвідає обсервацію у Нових Санжарах та зустрінеться із бізнесменами
Фото: ОПУ
Президент України прибув із офіційним візитом у Полтавську область: Володимир Зеленський відвідає обсервацію у Нових Санжарах та зустрінеться із бізнесменами

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ОПУ.

Зеленський планує ознайомитися із будівництвом першої бетонної автодороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та реконструкцією приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів.

Крім того, Президент зустрінеться з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області. Також Володимир Зеленський відвідає Медичний центр Національної гвардії у смт Нові Санжари, де перебувають на обсервації українці та іноземні громадяни, евакуйовані з Китаю.

Як інформували RegioNews раніше, у Нових Санжарах на Полтавщині у четвер, 5 березня, закінчується карантин евакуйованих з китайського Уханя через коронавірус.


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