Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Полтавщину

Президент України прибув із офіційним візитом у Полтавську область: Володимир Зеленський відвідає обсервацію у Нових Санжарах та зустрінеться із бізнесменами

Фото: ОПУ

Президент України прибув із офіційним візитом у Полтавську область: Володимир Зеленський відвідає обсервацію у Нових Санжарах та зустрінеться із бізнесменами

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ОПУ.

Зеленський планує ознайомитися із будівництвом першої бетонної автодороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та реконструкцією приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів.

Крім того, Президент зустрінеться з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області. Також Володимир Зеленський відвідає Медичний центр Національної гвардії у смт Нові Санжари, де перебувають на обсервації українці та іноземні громадяни, евакуйовані з Китаю.

Як інформували RegioNews раніше, у Нових Санжарах на Полтавщині у четвер, 5 березня, закінчується карантин евакуйованих з китайського Уханя через коронавірус.