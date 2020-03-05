Зеленский рассказал, будет ли в новом правительстве первый вицепремьер

Владимир Зеленский считает, введение должности первого вицепремьер-министра - это структурный вопрос, и эта тема еще находится в стадии обсуждения

Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский считает, введение должности первого вицепремьер-министра - это структурный вопрос, и эта тема еще находится в стадии обсуждения

Об этом он заявил в ходе встречи с малым и средним бизнесом, которая проходит в Полтавской области, передает RegioNews.

"Мы думаем об этом. Первый подход у нас был очень простой - сделать вицепремьер-министра по промышленности и по оборонной промышленности также", - сказал Зеленский.

По его словам, ранее первый вицепремьер-министр был также министром экономики Украины, и может быть вариант введения должности вицепремьер-министра по вопросам промышленности и торговли.

Президент Украины прибыл с официальным визитом в Полтавскую область. Он посетил обсервацию в Новых Санжарах.

После визита в медицинский центр "Новые Санжары" Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями малого и среднего бизнеса в Полтавской области.

Также Президент Владимир Зеленский в связи с распространением коронавируса призвал украинцев не ездить за границу и путешествовать по Украине.