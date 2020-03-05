13:14  05 марта
Минздрав планирует запретить массовые мероприятия из-за коронавируса
13:47  05 марта
В СНБО рассказали, сколько украинцев освободят из плена террористов
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
05 марта 2020, 15:46 7

В Полтаве проходит встреча Зеленского с предпринимателями

Читайте також
українською мовою
05 марта 2020, 15:46 7
Читайте також українською мовою
После визита в медицинский центр "Новые Санжары" Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями малого и среднего бизнеса в Полтавской области
Фото: Facebook
После визита в медицинский центр "Новые Санжары" Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями малого и среднего бизнеса в Полтавской области

Об этом сообщается в Facebook Офиса Президента Украины, передает RegioNews.

В частности, Зеленский заявил, что он приехал в Полтавскую область не на один день, и он хочет услышать от бизнеса его реальные проблемы и возможные варианты их решения.

Зеленский также поинтересовался у представителей бизнеса, кого они видят на посту главы города, так как накануне местных выборов для него эта информация важна.

Как информировали RegioNews ранее, в Новых Санжарах на Полтавщине в четверг, 5 марта, заканчивается карантин эвакуированных из китайского Уханя через коронавирус.

Президент Украины прибыл с официальным визитом в Полтавскую область. Он посетил обсервацию в Новых Санжарах.

Также Президент Владимир Зеленский в связи с распространением коронавируса призвал украинцев не ездить за границу и путешествовать по Украине.


Полтава Нові Санжари Зеленский
Президент предлагает украинцам отказаться от зарубежных поездок
05 марта 2020, 15:20
Стало известно, что будет с медицинским центром в Новых Санжарах
05 марта 2020, 14:43
Участнице беспорядков в Новых Санжарах грозит тюрьма
05 марта 2020, 14:21
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского
04 марта 2020, 21:37
Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля
04 марта 2020, 21:05
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »