В Полтаве проходит встреча Зеленского с предпринимателями
Об этом сообщается в Facebook Офиса Президента Украины, передает RegioNews.
В частности, Зеленский заявил, что он приехал в Полтавскую область не на один день, и он хочет услышать от бизнеса его реальные проблемы и возможные варианты их решения.
Зеленский также поинтересовался у представителей бизнеса, кого они видят на посту главы города, так как накануне местных выборов для него эта информация важна.
Как информировали RegioNews ранее, в Новых Санжарах на Полтавщине в четверг, 5 марта, заканчивается карантин эвакуированных из китайского Уханя через коронавирус.
Президент Украины прибыл с официальным визитом в Полтавскую область. Он посетил обсервацию в Новых Санжарах.
Также Президент Владимир Зеленский в связи с распространением коронавируса призвал украинцев не ездить за границу и путешествовать по Украине.
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