В Полтаве проходит встреча Зеленского с предпринимателями

После визита в медицинский центр "Новые Санжары" Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями малого и среднего бизнеса в Полтавской области

Фото: Facebook

После визита в медицинский центр "Новые Санжары" Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями малого и среднего бизнеса в Полтавской области

Об этом сообщается в Facebook Офиса Президента Украины, передает RegioNews.

В частности, Зеленский заявил, что он приехал в Полтавскую область не на один день, и он хочет услышать от бизнеса его реальные проблемы и возможные варианты их решения.

Зеленский также поинтересовался у представителей бизнеса, кого они видят на посту главы города, так как накануне местных выборов для него эта информация важна.

Как информировали RegioNews ранее, в Новых Санжарах на Полтавщине в четверг, 5 марта, заканчивается карантин эвакуированных из китайского Уханя через коронавирус.

Президент Украины прибыл с официальным визитом в Полтавскую область. Он посетил обсервацию в Новых Санжарах.

Также Президент Владимир Зеленский в связи с распространением коронавируса призвал украинцев не ездить за границу и путешествовать по Украине.