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05 березня 2020, 14:43 8

Стало відомо, що буде із медичним центром у Нових Санжарах

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05 березня 2020, 14:43 8
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Медичний центр у Нових Санжарах Полтавської області, де знаходилися в обсервації евакуйовані із китайської провінції Ухань українці, дезинфікуватимуть протягом кількох днів
Фото: Pixabay
Медичний центр у Нових Санжарах Полтавської області, де знаходилися в обсервації евакуйовані із китайської провінції Ухань українці, дезинфікуватимуть протягом кількох днів

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на 112 Україна.

Дирекція медичного центру "Нові Санжари" планує протягом трьох-чотирьох днів провести дезинфекцію усіх приміщень. І це попри те, що в жодного із евакуйованих лабораторні дослідження не виявили смертельно небезпечний коронавірус. Адміністрація пояснює, що така процедура необхідна, адже з території іншої країни могли завезти якісь інші віруси. Вже за десять днів санаторій зможе приймати наступних відвідувачів.

Тим часом о 13:45 останній автобус з евакуйованими українцями відправився з Нових Санжар.

Як інформували RegioNews раніше, під час зустрічі евакуйованих з президентом України Володимир Зеленський передав дітям, які були на обсервації, подарунки та привітав усіх із закінченням обсервації.





Новые Санжары Коронавирус Полтавская область Нові Санжари коронавірус Полтавська область
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