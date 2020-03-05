Стало відомо, що буде із медичним центром у Нових Санжарах
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на 112 Україна.
Дирекція медичного центру "Нові Санжари" планує протягом трьох-чотирьох днів провести дезинфекцію усіх приміщень. І це попри те, що в жодного із евакуйованих лабораторні дослідження не виявили смертельно небезпечний коронавірус. Адміністрація пояснює, що така процедура необхідна, адже з території іншої країни могли завезти якісь інші віруси. Вже за десять днів санаторій зможе приймати наступних відвідувачів.
Тим часом о 13:45 останній автобус з евакуйованими українцями відправився з Нових Санжар.
Як інформували RegioNews раніше, під час зустрічі евакуйованих з президентом України Володимир Зеленський передав дітям, які були на обсервації, подарунки та привітав усіх із закінченням обсервації.
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