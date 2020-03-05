Карантин в Нових Санжарах: сьогодні закінчується обсервация евакуйованих з Китаю

У Нових Санжарах на Полтавщині у четвер, 5 березня, закінчується карантин евакуйованих з китайського Уханя через коронавірус

Фото: ngu.gov.ua

У Нових Санжарах на Полтавщині у четвер, 5 березня, закінчується карантин евакуйованих з китайського Уханя через коронавірус

Як передає RegioNews, посилаючись на РБК-Україна, очікується, що офіційно обсервация закінчиться о 12:00.

Також очікується, що всім, хто знаходився в медцентрі в Нових Санжарах після евакуації, повинні видати довідки про відсутність коронавірусу і про перебування в обсервації. Українців на автобусах розвезуть по домівках, а іноземців - до Києва.

Зазначимо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я говорили, що після виходу з обсервації евакуйовані зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським, який відправиться в Нові Санжари.

Нагадаємо, 20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців. Проти шістьох провокаторів уже відкрили кримінальні провадження. Слідству відомо, що більшість із них не місцеві. Зокрема це мешканці Кропивницького та Кривого Рогу.

Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на 27 лютого, не був хворий на коронавірус COVID-2019.