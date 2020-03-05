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05 березня 2020, 14:21 4

Учасниці заворушень у Нових Санжарах загрожує в'язниця

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05 березня 2020, 14:21 4
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Жінку, яка закидувала камінням автобуси із евакуйованими з Уханю українцями, можуть запроторити за грати.
Фото: Pixabay
Жінку, яка закидувала камінням автобуси із евакуйованими з Уханю українцями, можуть запроторити за грати.

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело "Центральний”.

У Полтаві в суді 5 березня розпочався розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу для жительки села Руденківка Новосанжарського району Наталії Грубич.

Жінку підозрюють у хуліганстві. Їй загрожує обмеження волі до п'яти років. Прокурор звернувся до суду з клопотанням щодо обрання особистого зобов'язання для підсудної.

Як інформували RegioNews раніше, одна із учасниць нападу на автобуси з евакуйованими із китайської провінції Ухань українцями заявила, що не відчуває докорів сумління за свій вчинок і все робила вірно.


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