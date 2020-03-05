Милованов розказав, чому відмовився працювати у Кабміні Шмигаля
Як передає RegioNews, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я відмовився від позиції міністра (агро) в новому уряді. Про причини скажу як економіст... Зараз відбувається процес трансформації. Зміни концептуальні та багаторівневі. Тому зараз, коли загальне бачення підходів змінюється, я готовий відійти у сторону та дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення (яке, цілком можливо, буде більш успішним)", - написав Милованов.
Водночас, він сподівається, що важливі реформи не будуть згорнуті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Милованов відмовилися від запропонованих їм посад в уряді Дениса Шмигаля.
4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента. Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
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