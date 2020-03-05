11:24  05 березня
Кабмін всупереч суду змінив керманича "Центренерго"
08:15  05 березня
Рада таки збирає ще одне позачергове засідання через недовіру Рябошапці
09:31  05 березня
Карантин в Нових Санжарах: сьогодні закінчується обсервация евакуйованих з Китаю
UA | RU
UA | RU
05 березня 2020, 11:49 10

Милованов розказав, чому відмовився працювати у Кабміні Шмигаля

Читайте также
на русском языке
05 березня 2020, 11:49 10
Читайте также на русском языке
Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов відмовився очолити Міністерство агропромислового комплексу в новому уряді тому, що з оновленням уряду змінюються підходи до розбудови економіки
Фото: facebook/KyivSchoolOfEconomics
Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов відмовився очолити Міністерство агропромислового комплексу в новому уряді тому, що з оновленням уряду змінюються підходи до розбудови економіки

Як передає RegioNews, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я відмовився від позиції міністра (агро) в новому уряді. Про причини скажу як економіст... Зараз відбувається процес трансформації. Зміни концептуальні та багаторівневі. Тому зараз, коли загальне бачення підходів змінюється, я готовий відійти у сторону та дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення (яке, цілком можливо, буде більш успішним)", - написав Милованов.

Водночас, він сподівається, що важливі реформи не будуть згорнуті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Милованов відмовилися від запропонованих їм посад в уряді Дениса Шмигаля.

4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента. Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.


Кабмин Денис Шмыгаль Тимофій Милованов
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Всі блоги »
Зробити неможливе. Які завдання Шмигаль вирішить для Зеленського
04 березня 2020, 21:37
Хто є хто в новоствореному уряді Дениса Шмигаля
04 березня 2020, 21:05
Всі публікації »
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »