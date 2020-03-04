Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні

Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Милованов відмовилися від запропонованих їм посад в уряді Дениса Шмигаля

Фото: dsnews.ua

Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Милованов відмовилися від запропонованих їм посад в уряді Дениса Шмигаля

Як передає RegioNews з посиланням на народного депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, про це Шмигаль заявив на сьогоднішній зустрічі з главами фракцій.

Раніше ЗМІ писали, що міністерка освіти і науки Ганна Новосад не хоче працювати у складі нового уряду і планує іти з посади.

Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.

3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.

Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.