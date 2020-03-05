Милованов рассказал, почему отказался работать в Кабмине Шмыгаля
Как передает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я отказался от позиции министра (агро) в новом правительстве. О причинах скажу как экономист ... Сейчас происходит процесс трансформации. Изменения концептуальные и многоуровневые. Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов уйти в сторону и дать возможность обновленной команде реализовать свое видение (которое, вполне возможно, будет более успешным)", - написал Милованов.
В то же время, он надеется, что важные реформы не будут свернуты.
Напомним, ранее сообщалось, что Олег Коростелев, Роман Жуковский и Тимофей Милованов отказались от предложенных им постов в правительстве Дениса Шмыгаля.
4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента. После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.
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