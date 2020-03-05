Милованов рассказал, почему отказался работать в Кабмине Шмыгаля

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался возглавить Министерство агропромышленного комплекса в новом правительстве потому, что с обновлением правительства меняются подходы к развитию экономики

Фото: facebook/KyivSchoolOfEconomics

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался возглавить Министерство агропромышленного комплекса в новом правительстве потому, что с обновлением правительства меняются подходы к развитию экономики

Как передает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook. "Я отказался от позиции министра (агро) в новом правительстве. О причинах скажу как экономист ... Сейчас происходит процесс трансформации. Изменения концептуальные и многоуровневые. Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов уйти в сторону и дать возможность обновленной команде реализовать свое видение (которое, вполне возможно, будет более успешным)", - написал Милованов. В то же время, он надеется, что важные реформы не будут свернуты. Напомним, ранее сообщалось, что Олег Коростелев, Роман Жуковский и Тимофей Милованов отказались от предложенных им постов в правительстве Дениса Шмыгаля. 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента. После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.

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