19:06  04 березня
Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено чотирьох українських військових
13:37  04 березня
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 18:15 29

Переглянути бюджет і не допустити кризу: Шмигаль назвав пріоритетні кроки свого уряду

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 18:15 29
Читайте также на русском языке
Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль розповів, які основні пріоритети він бачить на посту очільника Кабміну
Фото: Facebook
Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль розповів, які основні пріоритети він бачить на посту очільника Кабміну

Про це він заявив із трибуни Верховної Ради, передає RegioNews.

Одним із перших кроків він вважає необхідність перегляду державного бюджету, збільшення соціальних виплат і пенсій для населення.

"Є кілька викликів, за вирішення яких нам потрібно братися негайно. Це недопущення економічної і бюджетної кризи. Вважаю, що ми повинні переглянути державний бюджет на 2020 рік в частині збільшення виплат і пенсій для простих українців", - заявив Шмигаль.

На його думку, потрібно врегулювати питання зарплат чиновників, а також погасити борги перед шахтарями. Також у виступі він згадав економічний блок.

"Ми збережемо реформу децентралізації, велике будівництво, доступні кредити і діджиталізацію", - заявив Шмигаль.

Ще одне пріоритетне завдання на думку Шмигаля - це загроза поширення коронавірусної інфекції. Він зазначив, що потрібно розробити комплексну програму на випадок поширення вірусу і здійснювати заходи з підвищення рівня інформування українців.

"В України повинна бути комплексна програма на випадок поширення вірусу, і вона стане першою цеглиною в побудові єдиної ефективної системи захисту населення від біологічних, кліматичних і техногенних загроз", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Рада проголосувала за відставку прем'єра, і Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді призначити новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Раніше кандидат на посаду прем'єр-міністра від президента України Денис Шмигаль подав декларацію про доходи як голова уряду


Кабмин Верховная Рада Денис Шмигаль
Зеленський запропонував парламенту призначити прем'єр-міністром Шмигаля
04 березня 2020, 17:33
Зеленський вніс на розгляд депутатів постанову про звільнення Гончарука
04 березня 2020, 16:41
У Раді почалося позачергове засідання щодо "перезавантаження" Кабміну (ТРАНСЛЯЦІЯ)
04 березня 2020, 16:13
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Всі блоги »
Зробити неможливе. Які завдання Шмигаль вирішить для Зеленського
04 березня 2020, 21:37
Хто є хто в новоствореному уряді Дениса Шмигаля
04 березня 2020, 21:05
Всі публікації »
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »