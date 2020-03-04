Переглянути бюджет і не допустити кризу: Шмигаль назвав пріоритетні кроки свого уряду

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль розповів, які основні пріоритети він бачить на посту очільника Кабміну

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Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль розповів, які основні пріоритети він бачить на посту очільника Кабміну

Про це він заявив із трибуни Верховної Ради, передає RegioNews.

Одним із перших кроків він вважає необхідність перегляду державного бюджету, збільшення соціальних виплат і пенсій для населення.

"Є кілька викликів, за вирішення яких нам потрібно братися негайно. Це недопущення економічної і бюджетної кризи. Вважаю, що ми повинні переглянути державний бюджет на 2020 рік в частині збільшення виплат і пенсій для простих українців", - заявив Шмигаль.

На його думку, потрібно врегулювати питання зарплат чиновників, а також погасити борги перед шахтарями. Також у виступі він згадав економічний блок.

"Ми збережемо реформу децентралізації, велике будівництво, доступні кредити і діджиталізацію", - заявив Шмигаль.

Ще одне пріоритетне завдання на думку Шмигаля - це загроза поширення коронавірусної інфекції. Він зазначив, що потрібно розробити комплексну програму на випадок поширення вірусу і здійснювати заходи з підвищення рівня інформування українців.

"В України повинна бути комплексна програма на випадок поширення вірусу, і вона стане першою цеглиною в побудові єдиної ефективної системи захисту населення від біологічних, кліматичних і техногенних загроз", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Рада проголосувала за відставку прем'єра, і Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді призначити новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

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