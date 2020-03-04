Переглянути бюджет і не допустити кризу: Шмигаль назвав пріоритетні кроки свого уряду
Про це він заявив із трибуни Верховної Ради, передає RegioNews.
Одним із перших кроків він вважає необхідність перегляду державного бюджету, збільшення соціальних виплат і пенсій для населення.
"Є кілька викликів, за вирішення яких нам потрібно братися негайно. Це недопущення економічної і бюджетної кризи. Вважаю, що ми повинні переглянути державний бюджет на 2020 рік в частині збільшення виплат і пенсій для простих українців", - заявив Шмигаль.
На його думку, потрібно врегулювати питання зарплат чиновників, а також погасити борги перед шахтарями. Також у виступі він згадав економічний блок.
"Ми збережемо реформу децентралізації, велике будівництво, доступні кредити і діджиталізацію", - заявив Шмигаль.
Ще одне пріоритетне завдання на думку Шмигаля - це загроза поширення коронавірусної інфекції. Він зазначив, що потрібно розробити комплексну програму на випадок поширення вірусу і здійснювати заходи з підвищення рівня інформування українців.
"В України повинна бути комплексна програма на випадок поширення вірусу, і вона стане першою цеглиною в побудові єдиної ефективної системи захисту населення від біологічних, кліматичних і техногенних загроз", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, Рада проголосувала за відставку прем'єра, і Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді призначити новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.
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