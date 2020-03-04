Шмигаль вже відзвітував про доходи як прем'єр-міністр
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на декларацію Шмигаля, яка опублікована в електронному реєстрі.
Так, згідно з документом, у Шмигаля є будинок і кілька ділянок у Львові і Львівській області, у його дружини - автомобіль Land Rover Discovery Sport.
Відзначається, що в 2019 році він отримав понад 2,2 млн гривень зарплати на Бурштинській ТЕС, майже 1 млн гривень за роботу консультантом від ДТЕК "Східенерго" і майже 230 тис. гривень за час роботи головою Івано-Франківської ОДА.
Крім того, подружжя зберігає готівкою 235 тис. доларів.
Зазначимо, Денис Шмигаль ще не є прем'єр-міністром України. Його кандидатура тільки висувалася і розглядалася на даний пост.
Андрій Таран і Марина Лазебна, які можуть очолити Міноборони і Мінсоцполітики відповідно, також подали декларації кандидатів на посади міністрів в новому Кабміні.
Згідно з опублікованими в електронному реєстрі даними, Таран володіє квартирою в Києві і двома земельними ділянками в Київській області. Площа кожного з них перевищує гектар. У його власності також знаходяться авто Buick LaCrosse, Infiniti G35 і Mercedes-Benz А-класу. За минулий рік Таран заробив понад 300 тис. гривень, отримав більше 180 тис. гривень пенсії і 10 тис. гривень матеріально допомоги.
При цьому готівкою майбутній міністр оборони зберігає 21 тис. доларів, 5 тис. євро і більше 16 тис. гривень. Також на нього відкрито 11 банківських рахунків, сума вкладів не розголошується.
У Марини Лазебної і її сім'ї є чотири квартири в Києві, а також ділянка в Київській області та житловий будинок. Сім'я володіє новими елітними автомобілями Audi Q7 і Lexus RX 200T загальною вартістю понад 4 млн гривень. У минулому році бізнес Лазебної приніс їй майже 0,5 млн гривень доходу.
Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.
Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.
3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.
Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.
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