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04 березня 2020, 14:57 17

Шмигаль вже відзвітував про доходи як прем'єр-міністр

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04 березня 2020, 14:57 17
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Кандидат на посаду прем'єр-міністра від президента України Денис Шмигаль подав декларацію про доходи як голова уряду
Фото: facebook/Денис Шмигаль
Кандидат на посаду прем'єр-міністра від президента України Денис Шмигаль подав декларацію про доходи як голова уряду

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на декларацію Шмигаля, яка опублікована в електронному реєстрі.

Так, згідно з документом, у Шмигаля є будинок і кілька ділянок у Львові і Львівській області, у його дружини - автомобіль Land Rover Discovery Sport.

Відзначається, що в 2019 році він отримав понад 2,2 млн гривень зарплати на Бурштинській ТЕС, майже 1 млн гривень за роботу консультантом від ДТЕК "Східенерго" і майже 230 тис. гривень за час роботи головою Івано-Франківської ОДА.

Крім того, подружжя зберігає готівкою 235 тис. доларів.

Зазначимо, Денис Шмигаль ще не є прем'єр-міністром України. Його кандидатура тільки висувалася і розглядалася на даний пост.

Андрій Таран і Марина Лазебна, які можуть очолити Міноборони і Мінсоцполітики відповідно, також подали декларації кандидатів на посади міністрів в новому Кабміні.

Згідно з опублікованими в електронному реєстрі даними, Таран володіє квартирою в Києві і двома земельними ділянками в Київській області. Площа кожного з них перевищує гектар. У його власності також знаходяться авто Buick LaCrosse, Infiniti G35 і Mercedes-Benz А-класу. За минулий рік Таран заробив понад 300 тис. гривень, отримав більше 180 тис. гривень пенсії і 10 тис. гривень матеріально допомоги.

При цьому готівкою майбутній міністр оборони зберігає 21 тис. доларів, 5 тис. євро і більше 16 тис. гривень. Також на нього відкрито 11 банківських рахунків, сума вкладів не розголошується.

У Марини Лазебної і її сім'ї є чотири квартири в Києві, а також ділянка в Київській області та житловий будинок. Сім'я володіє новими елітними автомобілями Audi Q7 і Lexus RX 200T загальною вартістю понад 4 млн гривень. У минулому році бізнес Лазебної приніс їй майже 0,5 млн гривень доходу.

Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.

3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.

Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.


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