Стало відомо про склад нового Кабміну Дениса Шмигаля
Про це вона повідомила в Facebook, передає RegioNews.
"Ловіть новий уряд", - написала вона.
Документ 7438/0/2-20 за підписом прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля датується 4 березня 2020 року.
Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила в Фейсбук, що подання на призначення нового складу кабінету міністрів України надійшло до Верховної Ради.
Згідно з документом, віце-прем'єр-міністром - міністром цифровий трансформації України стане Михайло Федоров;
Віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Вадим Пристайко;
Віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - Олексій Резніков;
Міністром соціальної політики - Марина Лазебна;
Міністром внутрішніх справ України - Арсен Аваков;
Міністром молоді та спорту України - Вадим Гутцайт;
Міністром інфраструктури України - Владислав Криклій;
Міністром у справах ветеранів України - Сергій Бессараб;
Міністром юстиції України - Денис Малюська;
Міністром кабінету міністрів - Олег Немчинов;
Міністром розвитку громад і територій - Олексій Чернишов;
Міністром охорони здоров'я - Ілля Ємець;
Міністром фінансів України - Ігор Уманський.
Нагадаємо, Рада проголосувала за відставку прем'єра, і Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді призначити новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.
Раніше кандидат на посаду прем'єр-міністра від президента України Денис Шмигаль подав декларацію про доходи як голова уряду.
Також кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль розповів, які основні пріоритети він бачить на посту очільника Кабміну.
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