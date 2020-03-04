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04 березня 2020, 18:51 45

Стало відомо про склад нового Кабміну Дениса Шмигаля

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04 березня 2020, 18:51 45
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Народна депутатка 9 скликання Альона Шкрум опублікувала подання до Верховної Ради про призначення нового складу Уряду
Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Народна депутатка 9 скликання Альона Шкрум опублікувала подання до Верховної Ради про призначення нового складу Уряду

Про це вона повідомила в Facebook, передає RegioNews.

"Ловіть новий уряд", - написала вона.

Документ 7438/0/2-20 за підписом прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля датується 4 березня 2020 року.

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила в Фейсбук, що подання на призначення нового складу кабінету міністрів України надійшло до Верховної Ради.

Згідно з документом, віце-прем'єр-міністром - міністром цифровий трансформації України стане Михайло Федоров;

Віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Вадим Пристайко;

Віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - Олексій Резніков;

Міністром соціальної політики - Марина Лазебна;

Міністром внутрішніх справ України - Арсен Аваков;

Міністром молоді та спорту України - Вадим Гутцайт;

Міністром інфраструктури України - Владислав Криклій;

Міністром у справах ветеранів України - Сергій Бессараб;

Міністром юстиції України - Денис Малюська;

Міністром кабінету міністрів - Олег Немчинов;

Міністром розвитку громад і територій - Олексій Чернишов;

Міністром охорони здоров'я - Ілля Ємець;

Міністром фінансів України - Ігор Уманський.

Нагадаємо, Рада проголосувала за відставку прем'єра, і Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді призначити новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Раніше кандидат на посаду прем'єр-міністра від президента України Денис Шмигаль подав декларацію про доходи як голова уряду.

Також кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль розповів, які основні пріоритети він бачить на посту очільника Кабміну.


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