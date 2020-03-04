17:33  04 березня
Зеленський запропонував парламенту призначити прем'єр-міністром Шмигаля
13:37  04 березня
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 16:45 14

Зеленський хоче силовикам подарувати календар і кримінальний кодекс

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 16:45 14
Читайте также на русском языке
Президент України Володимир Зеленський взяв участь в засіданні Верховної Ради 4 березня
Фото: Скрин трансляції Верховної Ради
Президент України Володимир Зеленський взяв участь в засіданні Верховної Ради 4 березня

Про це повідомляє RegioNews.

"Сьогодні ми почуємо довгоочікуваний звіт всіх правоохоронних органів України. Президент не впливає на їх роботу. Нажаль. Але я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший – це календар. Він має нагадати вам, що на дворі вже весна", - сказав Зеленський.

Другий подарунок, який президент хоче подарувати силовикам, – це кримінальний кодекс України.

"Є підозра, що дехто його не має, нажаль. Сподіваюся, що він стане вашою настільною книгою. На зустрічі влітку, правоохоронні органи, ви казали, що у нас все є, потрібна тільки політична воля. Я вам її дав. Потрібно скасувати телефонне право. Будь ласка, скасували. Ніхто зверху не спускає ніякі прізвища, на які потрібно звернути увагу чи навпаки. Якщо б я втручався – деякі люди вже відчували б. Як мені не втручатись у вашу діяльність, щоб вона нарешті принесла результат, скажіть будь ласка, якого чекають всі. ДБР, СБУ, САП, НАБУ, МВС, Генеральна прокуратура. У нас вже шість органів, невже необхідно ще один? Ми обіцяли громадянам подолати корупцію. Зараз поки що навіть не нічия", - додав Зеленський.


Зеленский
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »