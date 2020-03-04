Зеленський хоче силовикам подарувати календар і кримінальний кодекс
Про це повідомляє RegioNews.
"Сьогодні ми почуємо довгоочікуваний звіт всіх правоохоронних органів України. Президент не впливає на їх роботу. Нажаль. Але я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший – це календар. Він має нагадати вам, що на дворі вже весна", - сказав Зеленський.
Другий подарунок, який президент хоче подарувати силовикам, – це кримінальний кодекс України.
"Є підозра, що дехто його не має, нажаль. Сподіваюся, що він стане вашою настільною книгою. На зустрічі влітку, правоохоронні органи, ви казали, що у нас все є, потрібна тільки політична воля. Я вам її дав. Потрібно скасувати телефонне право. Будь ласка, скасували. Ніхто зверху не спускає ніякі прізвища, на які потрібно звернути увагу чи навпаки. Якщо б я втручався – деякі люди вже відчували б. Як мені не втручатись у вашу діяльність, щоб вона нарешті принесла результат, скажіть будь ласка, якого чекають всі. ДБР, СБУ, САП, НАБУ, МВС, Генеральна прокуратура. У нас вже шість органів, невже необхідно ще один? Ми обіцяли громадянам подолати корупцію. Зараз поки що навіть не нічия", - додав Зеленський.
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