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04 березня 2020, 13:44 24

"Слуга народу" планує проголосувати "пакетом" за весь склад Уряду

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04 березня 2020, 13:44 24
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У фракції "Слуга народу" планують проголосувати "пакетом" за склад нового Кабінету міністрів
Фото: flickr
У фракції "Слуга народу" планують проголосувати "пакетом" за склад нового Кабінету міністрів

Про це в середу, 4 березня, агентству УНІАН повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews

Цю інформацію підтвердив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

"У нас регламентом не передбачено голосування окремо щодо кожного міністра. Згідно з регламентом, новий прем'єр-міністр вносить подання з персональним складом Кабінету міністрів. Це означає, що в одній постанові будуть усі міністри", - сказав Качура.

Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.

3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.

Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.


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