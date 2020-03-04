"Слуга народу" планує проголосувати "пакетом" за весь склад Уряду
Про це в середу, 4 березня, агентству УНІАН повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews
Цю інформацію підтвердив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.
"У нас регламентом не передбачено голосування окремо щодо кожного міністра. Згідно з регламентом, новий прем'єр-міністр вносить подання з персональним складом Кабінету міністрів. Це означає, що в одній постанові будуть усі міністри", - сказав Качура.
Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.
Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.
3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.
Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.
- 17:54 04 березня На Волині блокували контрабанду наркотиків
- 17:40 04 березня Гончарук наголосив, що в його Уряді не було корупції
- 17:37 04 березня На Волині затримали контрабанду на мільйон гривень
- 17:33 04 березня Зеленський запропонував парламенту призначити прем'єр-міністром Шмигаля
- 17:31 04 березня Звільнений з ОРДЛО у грудні 2019 року катував українців у тюрмі "ДНР” – СБУ
- 17:13 04 березня Держава продала автовокзал в Києві і п'ять автостанцій
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука