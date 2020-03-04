13:27  04 марта
"Слуги" готовят внеочередное заседание Рады - по Рябошапке
13:37  04 марта
Три кандидата в министры отказались от работы в новом Кабмине
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
04 марта 2020, 13:44 23

"Слуга народа" планирует проголосовать "пакетом" за весь состав правительства

Читайте також
українською мовою
04 марта 2020, 13:44 23
Читайте також українською мовою
Во фракции "Слуга народа" планируют проголосовать "пакетом" за состав нового Кабинета министров
Фото: flickr
Во фракции "Слуга народа" планируют проголосовать "пакетом" за состав нового Кабинета министров

Об этом в среду, 4 марта, агентству УНИАН сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews

Эту информацию подтвердил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"У нас регламентом не предусмотрено голосование отдельно по каждому министру. Согласно регламенту, новый премьер-министр вносит представление с персональным составом Кабинета министров. Это значит, что в одном постановлении будут все министры", - сказал Качура.

Напомним, 4 марта Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Сообщалось, что на внеочередном заседании Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.

3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина.

После этого 3 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде принять его.


Кабмин Слуга народа Верховная Рада Голос
Три кандидата в министры отказались от работы в новом Кабмине
04 марта 2020, 13:37
"Слуга" после обсуждения кадровых изменений в Кабмине поехал в офис Коломойского - СМИ
04 марта 2020, 13:08
Отставка Гончарука: Рада обнародовала проект постановления
04 марта 2020, 12:35
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »