"Слуга народа" планирует проголосовать "пакетом" за весь состав правительства
Об этом в среду, 4 марта, агентству УНИАН сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews
Эту информацию подтвердил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
"У нас регламентом не предусмотрено голосование отдельно по каждому министру. Согласно регламенту, новый премьер-министр вносит представление с персональным составом Кабинета министров. Это значит, что в одном постановлении будут все министры", - сказал Качура.
Напомним, 4 марта Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.
Сообщалось, что на внеочередном заседании Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.
3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина.
После этого 3 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде принять его.
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