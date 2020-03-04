Відставка Гончарука: Рада оприлюднила проект постанови

На сайті парламенту України з'явився проект постанови №3158 "Про відставку прем'єр-міністра України Гончарука О.В."

Фото: iportal.rada.gov.ua

На сайті парламенту України з'явився проект постанови №3158 "Про відставку прем'єр-міністра України Гончарука О.В."

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт Верховної Ради.

Згідно з інформацією, проект внесли народні депутати - члени Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна Рада України постановляє: прийняти відставку прем’єр-міністра України Гончарука Олексія Валерійовича", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.

3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.

Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.