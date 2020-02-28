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28 лютого 2020, 19:34 63

Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука

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28 лютого 2020, 19:34 63
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Верховна Рада України збереться на позачергове засідання 4 березня
Фото: flickr
Верховна Рада України збереться на позачергове засідання 4 березня

Про це повідомляється на сайті ВР, передає RegioNews.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається на 16 годину 4 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі ВР заявили, що засідання скликається "у зв’язку з вимогою Президента України про скликання позачергово пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України".

Апарату Верховної Ради доручено забезпечити підготовку і проведення позачергового пленарного засідання 4 березня 2020 року та поінформувати народних депутатів про питання, розгляд яких заплановано на ньому.

Українська журналістка Соня Кошкіна на своєму Тelegram-каналі написала, що на позачерговому засіданні можуть розглядати відставку Гончарука.

"Здається, в цей день вирішиться інтрига з новим прем'єром. Ну або як мінімум з в.о. (Денис Шмигаль)", - повідомила вона.

Раніше ряд українських ЗМІ повідомляли з посиланням на свої джерела, що місце Олексія Гончарука може посісти Сергій Тігіпко або Валерій Хорошковський

Нагадаємо, текст проекту закону про всеукраїнський референдум найближчим часом буде винесений для громадського обговорення в Україні, і його нададуть для фахової експертизи провідним міжнародним організаціям у сфері народовладдя


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