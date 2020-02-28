Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
Про це повідомляється на сайті ВР, передає RegioNews.
"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається на 16 годину 4 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі ВР заявили, що засідання скликається "у зв’язку з вимогою Президента України про скликання позачергово пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України".
Апарату Верховної Ради доручено забезпечити підготовку і проведення позачергового пленарного засідання 4 березня 2020 року та поінформувати народних депутатів про питання, розгляд яких заплановано на ньому.
Українська журналістка Соня Кошкіна на своєму Тelegram-каналі написала, що на позачерговому засіданні можуть розглядати відставку Гончарука.
"Здається, в цей день вирішиться інтрига з новим прем'єром. Ну або як мінімум з в.о. (Денис Шмигаль)", - повідомила вона.
Раніше ряд українських ЗМІ повідомляли з посиланням на свої джерела, що місце Олексія Гончарука може посісти Сергій Тігіпко або Валерій Хорошковський
Нагадаємо, текст проекту закону про всеукраїнський референдум найближчим часом буде винесений для громадського обговорення в Україні, і його нададуть для фахової експертизи провідним міжнародним організаціям у сфері народовладдя
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