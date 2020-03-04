"Слуга" після обговорення кадрових змін в уряді поїхав до офісу Коломойського - ЗМІ

Після закінчення засідання фракції "Слуга народу" 3 березня, де обговорювалися майбутні кадрові перестановки в уряді, нардеп Олександр Дубінський поїхав до бізнес-центру "Міленіум", де знаходиться офіс бізнесмена Ігоря Коломойського

Після закінчення засідання фракції "Слуга народу" 3 березня, де обговорювалися майбутні кадрові перестановки в уряді, нардеп Олександр Дубінський поїхав до бізнес-центру "Міленіум", де знаходиться офіс бізнесмена Ігоря Коломойського

Як повідомляє RegioNews, авто Дубінського під бізнес-центром помітили журналісти Bihus.Info.

Як повідомляться, десь за двадцять хвилин з підземного паркінгу бізнес-центру виїхав кортеж, яким найвірогідніше користується сам Ігор Коломойський. З різницею в декілька хвилин з парковки навпроти від’їхало і авто Дубінського.

У коментарі виданню нардеп заявив, що дійсно вчора приїжджав до бізнес-центру, але не зустрічався з Коломойським і нічого з ним не обговорював. За словами нардепа, він "зайшов до друзів в "Міленіум". При цьому назвати імена "друзів" Дубінський відмовився, але наголосив, що в бізнес-центрі також є офіс нардепа і соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці.

На уточнюючі запитання нардеп заявив, що в позаробочий час має право займатися чим заманеться. "Смотрите, у меня в 6 часов закончилось рабочее время – я с кем хочу, с тем и встречаюсь", - заявив Дубінський.

Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.

3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.

Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.