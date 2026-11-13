09:45  13 листопада
На Львівщині в ДТП загинула 4-річна дівчинка
10:26  13 листопада
Троє пацієнтів постраждали через атаку РФ на медзаклад у Києві, – МОЗ
11:37  13 листопада
Російський удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2026, 09:58

На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали 11 людей

13 листопада 2026, 09:58
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли дев’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак постраждали 11 людей, зокрема четверо дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в місті Златопіль поранень зазнали 88-річний чоловік, двоє хлопців віком 16 та 11 років. Ще одна 38-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

У селищі Малинівка постраждали жінки віком 63, 70 та 42 роки, 73-річний чоловік і 16-річний хлопець. Гостру реакцію на стрес отримали також 45-річний чоловік і 9-річний хлопчик.

Для атак по Харківщині росіяни застосували дві ракети, один безпілотник "Герань-2", три FPV-дрони та ще 85 БпЛА, тип яких встановлюють.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, електромережі, поштовий термінал, навчальний заклад, гаражі, автомобілі, складські та адміністративні будівлі.

Руйнування зафіксували у Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах області.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали 60 ударів по 26 населених пунктах Сумської області. Для ударів застосовували керовані авіабомби, міномети, артилерію та ударні безпілотники різних типів. Загинули чоловіки віком 47 та 57 років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область війна російська армія постраждалі діти
Кількість загиблих внаслідок атаки на Одесу зросла до двох, п'ятеро постраждалих
13 листопада 2026, 08:54
На Харківщині росіяни двічі вдарили по поштовому терміналу
13 листопада 2026, 08:35
Ворог вдарив по Запоріжжю: загинув 17-річний хлопець, четверо людей поранені
13 листопада 2026, 08:24
Всі новини »
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
У Вінниці нібито побили сина загиблого військового: що з'ясували в ОК "Південь"
13 листопада 2026, 12:05
Війна як стиль життя: Україна має бути готовою до будь-яких загроз
13 листопада 2026, 11:52
Смертельна ДТП на Волині: вантажівка врізалася в дерево та перекинулася
13 листопада 2026, 11:43
Російський удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
13 листопада 2026, 11:37
Смертельна ДТП із 4-річною дитиною на Львівщині: водія затримали
13 листопада 2026, 11:27
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі: загинув чоловік
13 листопада 2026, 11:13
Через атаки РФ без світла залишилася частина споживачів у 12 областях, – Міненерго
13 листопада 2026, 10:59
65 млн грн за генерала СБУ: за Дуку повністю внесли заставу
13 листопада 2026, 10:56
Дубінському, якого підозрюють у держзраді, ВР виплатила понад 3,4 млн грн
13 листопада 2026, 10:50
Масована атака на Рівненщину: пошкоджені будинки та підприємства, семеро постраждалих
13 листопада 2026, 10:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Віктор Андрусів
Віктор Шлінчак
Всі блоги »