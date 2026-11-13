На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали 11 людей

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в місті Златопіль поранень зазнали 88-річний чоловік, двоє хлопців віком 16 та 11 років. Ще одна 38-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

У селищі Малинівка постраждали жінки віком 63, 70 та 42 роки, 73-річний чоловік і 16-річний хлопець. Гостру реакцію на стрес отримали також 45-річний чоловік і 9-річний хлопчик.

Для атак по Харківщині росіяни застосували дві ракети, один безпілотник "Герань-2", три FPV-дрони та ще 85 БпЛА, тип яких встановлюють.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, електромережі, поштовий термінал, навчальний заклад, гаражі, автомобілі, складські та адміністративні будівлі.

Руйнування зафіксували у Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах області.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали 60 ударів по 26 населених пунктах Сумської області. Для ударів застосовували керовані авіабомби, міномети, артилерію та ударні безпілотники різних типів. Загинули чоловіки віком 47 та 57 років.