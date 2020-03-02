На засіданні в середу Рада може змінити 4 міністра - джерело
Як передає RegioNews, про це повідомив співрозмовник "Української правди" у керівництві "Слуги народу".
"Якщо все буде гаразд, то в середу буде мінімум чотири призначення в уряд: МЗС, МОЗ, Мінсоц і, можливо, віце з питань промисловості. Ну і Рєзнікова призначать міністром окупованих територій", - розказало джерело.
За даними видання, главу МЗС Вадима Пристайка може замінити чинний віцепрем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.
При цьому не вдалося дізнатися, хто в такому разі забере на себе функціонал віце з євроінтеграції. Видання допускає, що сам Кулеба буде суміщати дві посади.
Невідомі поки і кандидатури на МОЗ і Мінсоц.
Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.
Пізніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що станом на 1 березня ніяких заяв від Гончарука в Раду не надходило.
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