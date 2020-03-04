Відставка Гончарука: комітет рекомендував Раді відпустити прем'єра

Комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді України прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука

Фото: kmu.gov.ua

Комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді України прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на засідання комітету, "за" проголосували 23 членів комітету, 2 утрималися, "проти" ніхто не голосував.

Як заявив глава комітету Андрій Клочко, комітет ще сьогодні збиреться, щоб розглянути подання президента Володимира Зеленського на нового прем'єр-міністра.

Зазначимо, 3 березня спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання фракції "Слуга народу" заявив, що заява Гончарука про відставку вже надійшла до Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення.

Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Верховна Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.

3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну. Так, очолить уряд Денис Шмигаль. При цьому на своїх посадах залишаться міністри внутрішніх справ Аваков, юстиції малюська, цифровий трансформації Федоров і частково (на аграрної частини мінекономіки, відокремленої в окреме міністерство) Милованов. У свою чергу, новим міністром оборони стане Андрій Таран. Міністром фінансів може бути призначений Ігор Уманський.