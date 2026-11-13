Фото: поліція

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Три людини загинули у Краматорську та одна у Біленькому.

Ще семеро людей в області за добу отримали поранення.

Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4476 загиблих і 10 991 постраждалий – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 60 ударів по 26 населених пунктах Сумської області..Загинули двоє чоловіків, ще один травмований.