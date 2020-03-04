Новосад не хоче працювати без Гончарука і йде у відставку - ЗМІ

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад не хоче працювати у складі нового уряду і планує іти з посади

Фото: mon.gov.ua

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад не хоче працювати у складі нового уряду і планує іти з посади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".

За даними видання, кандидатур на посаду міністра освіти і науки поки що немає.

При цьому ЗМІ пише, що замінити очільницю Міністерства охорони здоров'я Зоряну Скалецьку може Ілля Ємець, який працював міністром МОЗ при Януковичі та зараз очолює Центр дитячої кардіохірургії.

Нагадаємо, 3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну. Так, очолить уряд Денис Шмигаль. При цьому на своїх посадах залишаться міністри внутрішніх справ Аваков, юстиції малюська, цифровий трансформації Федоров і частково (на аграрної частини мінекономіки, відокремленої в окреме міністерство) Милованов. У свою чергу, новим міністром оборони стане Андрій Таран. Міністром фінансів може бути призначений Ігор Уманський.

Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.