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04 марта 2020, 13:37 25

Три кандидата в министры отказались от работы в новом Кабмине

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04 марта 2020, 13:37 25
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Олег Коростелев, Роман Жуковский и Тимофей Милованов отказались от предложенных им постов в правительстве Дениса Шмыгаля
Фото: dsnews.ua
Олег Коростелев, Роман Жуковский и Тимофей Милованов отказались от предложенных им постов в правительстве Дениса Шмыгаля

Как передает RegioNews со ссылкой на народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, об этом Шмыгаль заявил на сегодняшней встрече с главами фракций.

Раньше СМИ писали, что министр образования и науки Анна Новосад не хочет работать в составе нового правительства и планирует уйти с должности.

Напомним, 4 марта Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Сообщалось, что на внеочередном заседании Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.

3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина.

После этого 3 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде принять его.


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