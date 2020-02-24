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24 лютого 2020, 16:45 9

Протести в Нових Санжарах: назвали терміни розслідування справ

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24 лютого 2020, 16:45 9
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Слідчі повинні завершити розслідування справ за фактами зіткнень в Нових Санжарах протягом двох місяців. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, повідомляє прес-служба МВС
Фото: МВС
Слідчі повинні завершити розслідування справ за фактами зіткнень в Нових Санжарах протягом двох місяців. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, повідомляє прес-служба МВС

За його словами, на даний момент правоохоронці продовжують розслідування стосовно шести осіб у п'яти кримінальних справах, пише Regionews.

"З'ясовуються роль і місце кожної людини і, якщо їх дії містять у собі ознаки кримінального злочину, громадяни будуть залучатися до кримінальної відповідальності. Зараз таких осіб 6. Не виключено, що ця цифра зросте. На розслідування кримінальних проваджень у слідчих є 2 місяці. Після того, як слідство оголосить громадянам підозри, суд буде вибирати їм запобіжного заходу", - зазначив Варченко.

Також він повідомив, що правоохоронці перевіряють причетність осіб, які фізично не брали участь в зіткненнях.

Нагадаємо, раніше Арсен Аваков повідомив, що під час протестів у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Нацполіціі і один цивільний. Поліція відкрила два кримінальних провадження.

У четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).


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