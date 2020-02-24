Протести в Нових Санжарах: назвали терміни розслідування справ

Слідчі повинні завершити розслідування справ за фактами зіткнень в Нових Санжарах протягом двох місяців. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, повідомляє прес-служба МВС

Фото: МВС

Слідчі повинні завершити розслідування справ за фактами зіткнень в Нових Санжарах протягом двох місяців. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, повідомляє прес-служба МВС

За його словами, на даний момент правоохоронці продовжують розслідування стосовно шести осіб у п'яти кримінальних справах, пише Regionews.

"З'ясовуються роль і місце кожної людини і, якщо їх дії містять у собі ознаки кримінального злочину, громадяни будуть залучатися до кримінальної відповідальності. Зараз таких осіб 6. Не виключено, що ця цифра зросте. На розслідування кримінальних проваджень у слідчих є 2 місяці. Після того, як слідство оголосить громадянам підозри, суд буде вибирати їм запобіжного заходу", - зазначив Варченко.

Також він повідомив, що правоохоронці перевіряють причетність осіб, які фізично не брали участь в зіткненнях.