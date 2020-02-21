Протести в Нових Санжарах: 24 затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі

Усім затриманим за масові заворушення в Нових Санжарах Полтавської області загрожує до восьми років позбавлення волі

Усім затриманим за масові заворушення в Нових Санжарах Полтавської області загрожує до восьми років позбавлення волі

Як передає RegioNews, про це РБК-Україна повідомив речник Нацполіціі Полтавській області Юрій Сулаєв.

За його словами, 24 затриманих в Нових Санжарах були доставлені до територіального підрозділу поліції.

"Доставили їх до територіального підрозділу поліції частково. Можливо, в сусідні підрозділи. Дивлячись на те, які злочини скоювали. Тому що останні - це злочини тяжкі. Це стаття 294 ККУ - масові заворушення. Там санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі . І частина 2 статті 345 КК - нанесення ушкоджень працівникові працівникові правоохоронного органу (санкція статті до 5 років позбавлення волі, - ред.). Це серйозні статті ", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше Арсен Аваков повідомив, що під час протестів у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Нацполіціі і один цивільний. Поліція відкрила дві кримінальні виробництва.