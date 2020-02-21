Сутички в Нових Санжарах: є затримані, розпочато два кримінальних провадження

На Полтавщині групи агресивно налаштованих людей спровокували сутичку через поселення евакуйованих з Китаю українців в медцентрі "Нові Санжари", тож поліція вимушена була припинити групове порушення правопорядку

Фото: mvs.gov.ua

На Полтавщині групи агресивно налаштованих людей спровокували сутичку через поселення евакуйованих з Китаю українців в медцентрі "Нові Санжари", тож поліція вимушена була припинити групове порушення правопорядку

Як повідомили RegioNews у пресслубжі поліції Полтавщини, під час прибуття колони автобусів з українцями, агресивно налаштовані громадяни розпочали закидати їх та поліцейських камінням.

Окрім того, один чоловік намагався автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців.

"Ми проводили з ними переговори, намагалися переконати в недоцільності і безглуздості такої поведінки. Нажаль, місцеві жителі на уговори не пішли та проявляли агресію. В переважній більшості це були молоді люди. Які "підігрівалися" ще з обіду", - розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, для захисту громадян та припинення масового заворушення працівники поліції вимушені були застосувати заходи фізичного впливу, відповідно до вимог закону.

"Працівники поліції вжили максимальних заходів щодо захисту українців, які перебували в автобусі, та забезпечили супровід людей", - додали у пресслужбі.

Яз зазначається, за медичною допомогою звернулися 9 поліцейських та одна цивільна особа.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що люди, які кидали каміння у бік евакуйованих з Китаю українців та правоохоронців, затримані і будуть покарані.

"Ті люди, які сьогодні кидали каміння в бік евакуйованих українців та правоохоронців, постраждали 9 поліцейський, один з них має серйозні травми, ми будемо приймати рішення щодо їх покарання", - сказав він.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).